إعلان موعد صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر للقائد الشهید

وبناء على بيان مكتب الإعلام الرسمي في لجنة تشييع قائد الثورة الشهيد، فإن صلاة الجنازة على جثمان الطاهر للقائد الشهید للثورة الإسلامیة الشهيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي (رض) والشهيد الدكتور مصباح الهدي باقري كني والشهيدة السيدة بشرى خامنئي والشهيدة زهراء حداد عادل والشهيدة زهراء محمدي كلبايكاني، ستقام غدا الأحد في تمام الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) في مصلى طهران.

وكانت اللجنة المركزية لإحياء ذكرى العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى الخامنئي (رض) أعلنت عن إقامة مراسم التوديع يومي السبت 4 والأحد 5 تموز/یولیو الموافق لـ 19 و 20 محرم وذلك في مصلى الإمام الخميني (ره) بطهران.ثم ستقام مراسم التشييع في طهران يوم الإثنين 6 تموز/یولیو وفي مدينة قم يوم الثلاثاء 7 تموز/یولیو وأخيرا في مدينة مشهد يوم الخميس 9 تموز/یولیو المصادف للرابع والعشرين من محرم، حيث سيتم الدفن في حرم الإمام الرضا (ع).

كما من المقرر أن تشهد مدينتا النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بالعراق، يوم الأربعاء الموافق 8 تموز/یولیو مراسم وداع قائد الشهيد.

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