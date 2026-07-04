بوتين يعلن تحرير 133 بلدة وأكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع في دونباس ونوفوروسيا

وقال بوتين في كلمته أمام العسكريين خلال زيارته لمركز قيادة مجموعة القوات المشتركة: "منذ بداية هذا العام، حررت القوات الروسية 133 مستوطنة وفرضت سيطرتها على أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من أراضينا في دونباس ونوفوروسيا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن قوات مجموعتي "فوستوك" و"دنيبر" تتقدمان بوتيرة عالية في مقاطعة زابوروجيه، حيث تواصل القوات الروسية دفع وحدات العدو إلى الخلف وسط خسائر فادحة في صفوفها.

كما أكد المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف أن بوتين أشاد خلال الاجتماع بـ"التحرير الكامل لجمهورية لوغانسك الشعبية" و"التقدم الكبير" المحرز في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إشارة إلى استمرار الزخم الهجومي للجيش الروسي على الجبهة الشرقية.

وأكد بوتين أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تحاول التمسك بمواقعها، لكنها "تحت ضغط قواتنا تتراجع مع خسائر فادحة. تضطر إلى التراجع مع خسائر فادحة".

وفي سياق متصل، قال بوتين إنه لا يشك في أن النصر سيكون لروسيا، في إشارة إلى ثقته بمواصلة التقدم العسكري رغم التحديات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الجبهة عمليات قتالية عنيفة، مع إعلان القوات الروسية تحرير مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية، التي تشكل عقدة سكة حديد رئيسية لتجمّع القوات الأوكرانية في كراماتورسك-سلافيانسك.

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