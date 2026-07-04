ردا على البيان الفرنسي - البريطاني الاخير؛ غريب آبادي: أي مغامرة عسكرية في مضيق هرمز ستكون لها تداعيات

وكتب غريب آبادي اليوم السبت في مدونة له عبر منصة «إكس» رداً على البيان الأخير لفرنسا وبريطانيا بشأن مضيق هرمز: إن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوى العابرة للمنطقة، وإيران بصفتها قوة مسؤولة وضامنة لأمن المضيق، تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي.

وأكد نائب وزير الخارجية أن «ضمان أمن مضيق هرمز يقع على عاتق الدول المشاطئة له»، مشدداً على أن «مفتعلي الأزمات سيتحملون تبعات مغامراتهم؛ وهذا تحذير جدي».

وأفادت «إرنا» أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني نشر أمس الجمعة بيانا مشتركا لرئيس وزراء المملكة المتحدة "كیر ستارمر" والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وصف فيه الطرفان مضيق هرمز بأنه «شريان حيوي للاقتصاد العالمي»، وأعلنا أن ضمان العبور الآمن لسفن جميع الدول عبر هذا الممر المائي يعد قضية عالمية.

وادعی البيان، أن سلطنة عمان وافقت على التعاون مع بريطانيا وفرنسا لتأمين مياهها الإقليمية ضد مخاطر الملاحة. كما أعلنت لندن وباريس استعدادهما لنشر ما وصفتاه بـ «مهمة عسكرية موسعة ومتعددة الجنسيات»، وزعمتا أن هذه الخطوة تأتي بهدف دعم حرية الملاحة في مضيق هرمز.

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