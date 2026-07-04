فتح أبواب مصلى طهران امام المواطنین لتودیع الامام الشهید

وبحسب بيان صادر عن لجنة احياء العروج الدامي لإمام المجاهدين، الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قدّس الله نفسه الزكية، ستقام مراسم الوداع من قبل المواطنين يومي السبت والاحد في مصلى طهران ، ثم مراسم التشييع يوم الاثنين في طهران ، ويوم الثلاثاء تُقام مراسم التشييع في مدينة قم المقدسة، وأخيراً يوم الخميس تقام مراسم التشييع في مدينة مشهد، والدفن في مرقد الإمام الرضا (ع).

ومن المقرر ايضا إقامة مراسم وداع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد يوم الأربعاء في مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

ويوم أمس الجمعة أُقيمت في طهران مراسم رسمية لتوديع الامام الشهيد من قبل رؤساء ومسؤولي وزعماء الأديان والطوائف من مختلف دول العالم.

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