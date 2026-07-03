بزشكيان: سنواصل ملاحقة مرتكبي الجرائم الأخيرة بجدية

وجاء ذلك خلال لقاءات الرئيس "بزشكيان" اليوم الجمعة مع الوفود الخاصة من الصين وناميبيا وأفغانستان، التي وصلت إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع وإحياء ذكرى القائد الشهيد للثورة الإسلامية حيث رحب بحضورها في هذه المراسم؛ مثمنا مواقف حكوماتها الداعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإدانتها للعدوان الأخير الذي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني على إيران.

وأشار رئيس الجمهورية إلى الأبعاد وتداعيات العدوان العسكري الأمريكي - الصهيوني على إيران؛ مؤكدا أن العدوان العسكري الأميركي والصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية شكّل انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، ومبدأ احترام سيادة الدول، فضلا عن مخالفته أحكام القانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى استشهاد عدد من القادة والمسؤولين والنخب العلمية والمواطنين الأبرياء خلال هذه الهجمات؛ معتبرا أن استهداف المراكز المدنية وقتل المدنيين الأبرياء يمثل انتهاكا واضحا للقواعد الدولية، وأكد أن إيران ستواصل، عبر جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية، ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم ومحاسبتهم في المحافل الدولية.

وشدد الرئيس "بزشكيان" على أن إيران تنتهج سياسة قائمة على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحرص على إقامة علاقات قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع دول المنطقة؛ مؤكدا ضرورة ألا تسمح أي دولة باستخدام أراضيها أو إمكاناتها للاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أكد رئيس الجمهورية أن توسيع العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة يشكل أولوية ستراتيجية في السياسة الخارجية الإيرانية؛ معربا عن استعداد طهران لتعزيز التعاون مع الصين وناميبيا وأفغانستان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.

من جانبها، نقلت الوفود الخاصة للصين وناميبيا وأفغانستان رسائل تعزية ومواساة من كبار مسؤولي بلدانها بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية؛ مؤكدة احترامها لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها، وأعلنت رغبتها في توسيع التعاون الثنائي مع إيران في مختلف المجالات.

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