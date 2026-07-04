قاليباف لـ ترامب: نحن من نقرر بشان اموالنا وفكّر انت في معدل سوء التغذية في بلدك

وكتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في منشور باللغة الإنجليزية على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي اكس ردًا على تخرصات ترامب بحق الشعب الإيراني: تصوروا أن أكثر من أربعين مليونًا من مواطنيكم يعتمدون على برنامج قسائم الطعام (برنامج المساعدة الغذائية الحكومي)، وفي الوقت نفسه تصفون دولة أخرى بأنها "جائعة".

واضاف: هذا ليس مجرد تصريح أو ادعاء ، بل هو إسقاط. أي أنكم تنسبون مشاكلكم إلى الآخرين. احتفظوا بنصائحكم وتوصياتكم بشأن برنامج SNAP (برنامج المساعدة الغذائية الأمريكي) لأنفسكم. نحن من يقرر بشأن اموالنا، وعليكم أن تفكروا في معدل سوء التغذية في بلدكم.

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