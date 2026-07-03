وفود دولية تلقي نظرة الوداع على جثمان قائد الثورة الإسلامية

فقد انطلقت المراسم في مصلى الإمام الخميني (رض) وسط حضور دولي واسع؛ حيث قدم رجال دين من روسيا، والهند، والصين، وتركيا، والعراق، والبوسنة والهرسك، والمجر، وبنغلاديش، إلى جانب وفد من كتائب حزب الله العراقية، تعازيهم في رحيل قائد الثورة الإسلامية.

كما شهد المصلى حضور نخبة من علماء الدين والمثقفين من إندونيسيا وأفغانستان، وممثلين عن جبهة المقاومة من سوريا، ولبنان، والعراق، والمغرب، وتركيا، بالإضافة إلى ناشطين ثقافيين من إسبانيا، والإكوادور، وبوليفيا، جاؤوا جميعاً لتأبين الشهيد الفقيد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد صرح في وقت سابق بأن المراسم ستشهد مشاركة وفود من نحو 100 دولة، وشخصيات رسمية شعبية، إلى جانب حضور 8 رؤساء دول و12 رئيس برلمان لوداع جثمان القائد الراحل.

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