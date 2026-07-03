حرس الثورة الإسلامية: أي خطأ في حسابات العدو سيقابل بردّ أشد

وجاء في البيان الصادر عن حرس الثورة الإسلامية بمناسبة مراسم الوداع مع القائد الشهيد أن الشعب الإيراني المؤمن والثوري والحسيني ومع اقتراب وداع قائد الأمة، والقائد الحكيم للثورة الإسلامية ورافع راية جبهة المقاومة والحقيقة، سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي (قدّس الله نفسه الزكية)، الذي التحق بركب الشهداء في جريمة إرهابية مع بداية الحرب المفروضة الثالثة الأميركية الصهيونية على يد أشقياء العصر، ليكون الآن في أعتاب وداع تاريخي ومصيري لهذا الإمام الراحل.

وأضاف البيان أن مراسم التشييع المهيبة ليست مجرد وداع، بل هي بعث عظيم لتجديد العهد مع الإسلام الأصيل، والمبادئ السامية للثورة، واستمرار طريق ذلك القائد الشهيد.

وأكد حرس الثورة الإسلامية أن هذا الوداع الملكوتي هو حلقة من سلسلة ذهبية لملاحم هذه الأرض، من دماء شهداء الدفاع المقدس، إلى الدماء الطاهرة لقادة المقاومة والاقتدار، وشهداء مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب، ودم قائد الثورة الحكيم، وكلها جرت في مسار واحد لا ينتهي إلا بإقامة العدل الإلهي وتمهيد الأرض لظهور منقذ البشرية، واليوم يصرخ الشعب الإيراني بكل وجوده أن طريق الشهداء لا يمكن أن يُمحى أو ينتهي، وأن هذا الركب، وبإذن ونصر إلهي، وبقيادة الخلف الصالح للإمام الشهيد، سماحة آية الله الإمام السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله العالي)، سيواصل تقدمه بثبات وسرعة حتى تحقق وعد النصر الإلهي.

وأشار البيان إلى أن دم الإمام الشهيد الطاهر قد أثار في عروق المجاهدين المؤمنين في العالم الإسلامي، وخاصة الشعب الإيراني المبعوث، صرخة ثأر، وعهدا سماويا لمواصلة الطريق حتى تحقيق الوعود القرآنية الصادقة، كما أن دم سيد الشهداء (ع) أسس حضارة عاشورائية عظيمة، فإن دم القائد الشهيد العظيم سيفتح بابا جديدا للصحوة العالمية والوحدة المقدسة للأمة الإسلامية، وسيلقي اليأس في قلوب العدو الأميركي الصهيوني ومن يدعمه إقليميا ودوليا.

كما أكد البيان أن حرس الثورة الإسلامية وبالتزامن مع باقي القوات المسلحة والمدافعين عن الوطن، وبجاهزية قتالية وإيمانية شاملة تحت القيادة الحكيمة لخلف القائد الشهيد، توجه تحذيرا لجبهة العدو الشيطانية، بأن أي خطأ في الحسابات سيقابل برد قاطع وأشد من أي وقت مضى، وسيسجّل في تاريخهم المليء بالذل إلى الأبد؛ مؤكدا أن هذه الجاهزية ليست مجرد عرض عسكري، بل إعلان غضب أمة ثائرة ومطالبة بالثأر ضد كل ظلم وعدوان، والتي ستسقط العدو بظل الولاية وبالاعتماد على القدرة الإلهية.

وختم حرس الثورة الإسلامية بيانه بدعوة أبناء الشعب الإيراني الشريف والغيور والقادر إلى حضور واسع وحماسي وولائي وعاشورائي في مراسم الوداع والتشييع والدفن، لإظهار وحدتهم وبصيرتهم وصمودهم التاريخي أمام العالم؛ مؤكدا أن هذا الحضور ليس فقط وداعا عاشقا، بل إعلان عزم راسخ للثأر لدم الشهيد الأعظم ومواصلة طريقه حتى ظهور المنقذ، وأن الحضور المليوني سيكون رسالة قوية ومؤثرة للأعداء، وصفحة ذهبية أخرى في سجل إيران القوية.

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