ايرواني يدعو مجلس الامن لتحاشي الاجراءات الاستفزازية

وقال ايرواني اليوم الخميس في الاجتماع ان الاولوية يجب ان تتمثل في التنفيذ التام لمذكرة التفاهم (بين ايران وامريكا) ومواصلة المفاوضات للوصول الى اتفاق شامل. ويتعين على مجلس الامن دعم هذا المسار وتشجيع التقيد التام بمذكرة التفاهم، وتجنب الاجراءات الاستفزازية التي يمكن ان تساهم في تقويض الدبلوماسية أو تعمل على زيادة التصعيد.

واكد ايرواني انه في الظروف التي تركز المحادثات الفنية التي تم تبسيطها من قبل اخواننا الباكستانيين والقطريين، على تنفيذ مذكرة تفاهم اسلام اباد، فان المنتظر من مجلس الامن الامتناع عن عقد اجتماع يترافق مع خطر تقويض هذه الجهود الجارية.

ورفض سفير ايران لدى المنظمة الدولية التهم التي لا اساس لها والتي اثارتها الولايات المتحدة الامريكية وقال ان مندوب الولايات المتحدة حاول مرة اخرى يائسا لتبرير الاجراءات العدوانية وغير الشرعية للجوء الى الكذب وبث الكذب ضد ايران.

واضاف ان الحقائق واضحة. ففي وسط الممفاوضات الدبلوماسية، خانت الولايات المتحدة ومعها الكيان الاسرائيلي، الدبلوماسية مرتين، وبداتا حربين عدوانتين ضد ايران، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي. ان هذه الانتهاكات، تشكل تهديدا جاد للسلام والامن الدوليين.

ورفض ايرواني كذلك التهم التي لا اساس لها والتي اثيرت على يد بعض الاعضاء الغربيين لمجلس الامن ومندوب البحرين. وقال انهم وبدلا من التطرق الى جذور الازمة الحالية، تجاهلوا العدوان غير القانوني على ايران، وسكتوا عن هذه المخالفات الجادة، وحاولوا تحميل الضحية التقصير. ان معاييرهم المزدوجة وسلوكهم المتسم بالرياء، انتزع منهم اي اعتبار لتقديم الموعظة للاخرين.

endNewsMessage1