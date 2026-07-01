عراقجي: سنرد فورا على أي تهديد يستهدف شعبنا وقيادتنا
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أكد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" ردا على التصريحات الوقحة لوزير الحرب في الكيان الصهيوني أن أي تهديد يستهدف شعبنا وقيادتنا سيواجه برد فوري وحازم.
وكتب عراقجي في تدوينة عبر منصة "إكس" أن مضمون مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام آباد واضح تماما، ويمكن للجميع الاطلاع عليه.
وختم وزير الخارجية تدوينته بالقول: لقد ألزم الرئيس الأمريكي بلاده بكبح جماح هذا الوحش المروّض في تل أبيب. وإذا عصوا أوامر سيدهم، فإن إيران ستلقنهم الدرس اللازم؛ مؤكدا أن أي تهديد ضد شعبنا وقيادتنا سيواجه برد فوري وقوي.