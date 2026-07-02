غريب ابادي: مضيق هرمز يتم تعريفه بامر من ايران لا سنتكوم

وكتب غريب ابادي وهو كبير المفاوضين الايرانيين اليوم الخميس في منشور على منصة "اكس": ان الاجتماع العسكري في البحرين لا يمكن له ان يصنع نظاما حقوقيا وامنيا للخليج الفارسي.

واكد ان امن المنطقة يتحقق بوضع نهاية للتدخل الامريكي وانسحابها من المنطقة واحترام سيادة الدول وقبول الحقائق الجيوسياسية الجديدة، لا تحت المظلة العسكرية الامريكية.

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