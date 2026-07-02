قائد مقر خاتم الانبياء (ص) يحذر الاعداء من ارتكاب اي سوء تقدير

ودعا اللواء عبد اللهي في بيان ابناء الشعب للمشاركة في مراسم تشييع قائد الثورة الاسلامية الشهيد وقال ان الشهادة المظلومة للقائد الاعظم للامة الاسلامية سماحة اية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي (اعلى الله مقامه) في بداية الحرب المفروضة والعدوان الاجرامي والارهابي لامريكا والكيان الصهيوني في 28 شباط/فبراير الماضي، رغم انها كانت خسارة مؤلمة للامة الاسلامية واحرار العالم، لكن دمه الطاهر، سيروي الشجرة المتينة لعزة ايران واستقلالها ويجعلها اكثر صلابة من ذي قبل.

واكد ان تطوير القوة الصاروخية والمسيرات والتقدم العلمي الاستراتيجي، وترسيخ الامن القومي وروحية "نحن قادرون" تعد من الافتخارات التي ارساها سماحته. ان هذا الاقتدار كان لدرجة ان الاعداء ورغم امتلاكهم للتجهيزات والاسلحة العسكرية والهجينة، لمسوا دائما الاثمان الباهظة للعدوان في الحربين الثانية والثالثة، وتذوقوا طعم الذل.

واضاف ان مقر خاتم الانبياء المركزي والاركان العامة للقوات المسلحة، اذ يكرمان المقام الشامخ للقائد المجاهد الشهيد الخامنئي العزيز (قدس سره) يدعوان الشرائح المختلفة للشعب لا سيما الجيل الشاب والصانع للمستقبل، للمشاركة الرائعة والحاشدة والملحمية ومنقطعة النظير في مراسم وداع وتشييع هذا العزيز والاعضاء الشهداء لاسرته الكريمة، لاظهار مظهر خالد للوحدة المقدسة لايران، وتسجيل حبهم وتعلقهم بالولاية في التاريخ مرة اخرى.

واكد قائد مقر خاتم الانبياء في بيانه ان تادية الدين تجاه تلك الجوهرة الفذة والقائد الشهيد المقتدر، تتمثل في استمرار دربه المنير، وفي اولويته حماية انجازات الثورة وتعزيز الاقتدار الدفاعي وحفظ الوحدة والمصالح الوطنية والاسراع في التقدم العلمي وتحقيق العدالة والحركة باتجاه الحضارة الاسلامية الحديثة.

وقال اللواء عبد اللهي انه في هذه الايام العظيمة والتي تجسد ارادة الايرانيين في الثار لدم الزعيم الشهيد، نحذر اعداء ايران القوية لا سيما امريكا والكيان الصهيوني والمتعاونين الاقليميين والدوليين معهم، من ارتكاب اي سوء تقدير والتفكير بالرد الحاسم والباعث على الندم الذي يقوم به ابناء الشعب الايراني في القوات المسلحة على اي تهديد وعدوان على امتداد ايران الحبيبة.

واكد في الختام انه وجميع قادة ومقاتلي القوات المسلحة للبلاد، اذ يجددون العهد مع الامام الكبير والامام الشهيد والشهداء الابرار في الدفاع عن الوطن، يعلنون جهوزيتهم التامة لصون استقلال ايران الاسلامية وامنها ووحدة اراضيها، وتبعيتهم التامة لتوجيهات خلفه الصالح القائد العام للقوات المسلحة سماحة اية الله السيد مجتبى الخامنئي (مد ظله العالي).

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