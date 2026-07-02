Iranian Labour News Agency
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وفود من 40 دولة ستشارك في مراسم تشييع القائد الشهيد في مشهد

وفود من 40 دولة ستشارك في مراسم تشييع القائد الشهيد في مشهد
معرف الأخبار : 1807637
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قال مساعد محافظ خراسان الرضوية (شمال شرق) للشؤون السياسية والاجتماعية محمد علي نبي بور اليوم الخميس ان وفودا من 40 دولة ستشارك في مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد بمدينة مشهد.

واضاف نبي بور وهو يتحدث في لجنة مراسم وداع  القائد الشهيد انه تم التحضير لمشاركة وفود من اكثر من 40 دولة في مراسم تشييع القائد الشهيد.

واكد ان هذه المراسم ليست مجرد تشييع بل ستشكل منعطفا في تاريخ الثورة الاسلامية.

واوضح انه اضافة الى مشاركة وفود من 40 دولة، فان علماء الدين والعلماء والنخبة من اكثر 90 بلدا تقدموا بطلب للمشاركة في هذه المراسم ما يشير الى ان هذا الحدث يتسم بابعاد فوق وطنية.

 

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