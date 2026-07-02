وفود من 40 دولة ستشارك في مراسم تشييع القائد الشهيد في مشهد

واضاف نبي بور وهو يتحدث في لجنة مراسم وداع القائد الشهيد انه تم التحضير لمشاركة وفود من اكثر من 40 دولة في مراسم تشييع القائد الشهيد.

واكد ان هذه المراسم ليست مجرد تشييع بل ستشكل منعطفا في تاريخ الثورة الاسلامية.

واوضح انه اضافة الى مشاركة وفود من 40 دولة، فان علماء الدين والعلماء والنخبة من اكثر 90 بلدا تقدموا بطلب للمشاركة في هذه المراسم ما يشير الى ان هذا الحدث يتسم بابعاد فوق وطنية.

endNewsMessage1