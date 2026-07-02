مقر خاتم الانبياء: اي تدخل امريكي في مضيق هرمز، سيُواجه برد حازم

واعلن مقر خاتم الانبياء في بيان اليوم الخميس ان جميع السفن التجارية وناقلات النفط، ومن اجل العبور الآمن لمضيق هرمز، مكلفة التنقل في المسار الذي حددته ايران.

واضاف ان اي عدم استجابة والخروج عن المسار المحدد، او عدم الاهتمام بالبروتوكولات الملاحية للجمهورية الاسلامية الايرانية في مضيق هرمز، سيواجه برد فوري وقوي من قبل القوات المسلحة، ما سيعرض امن السفن المخالفة للخطر.

وتابع ان مسؤولية اي محاولة من جانب امريكا للتدخل في الشؤون الامنية او اي تصرف مخل في مضيق هرمز، سيعتبر تهديدا ضد السيادة الوطنية لايران وسيقابل برد سريع وحازم.

واكد مقر خاتم الانبياء ان تواجد المقاتلات الامريكية سواء بطيار او بدون طيار، فوق مضيق هرمز، يؤدي الى ارباك امن هذا الممر الماضي، وسيعرض امن المنطقة للخطر.

وخلص الى القول ان ايران ومن اجل صون حق سيادتها في مضيق هرمز، لن تتوانى عن اي اجراء لسحق أي عدوان للجيش الامريكي وحماته.

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