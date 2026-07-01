أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: قتلة القائد والشهداء المظلومين سينالون جزاءهم العادل
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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران "محمد باقر ذو القدر": إن ملف الثأر لدماء الشهيد الامام السيد علي الخامنئي (رض) والشهداء المظلومين مفتوح، والامرون والمنفذون لهذه الجريمة سينالون جزاءهم في وقت ليس ببعيد.
وکتب ذوالقدر الیوم الاربعاء في منشور له: إن قبضة القائد الشهيد المرفوعة لحظة عروجه، ستظل رمزا خالدا لعقيدتنا في الأمن القومي.
واکد: إن ملف الثأر للدماء الطاهرة للشهيد الامام السيد علي الخامنئي (رض) وشهداء ايران المظلومين، مفتوح والامرون والمنفذون لهذه الجريمة سينالون جزاءهم على ايدي الصالحين، وفي وقت ليس ببعيد.