Iranian Labour News Agency
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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: قتلة القائد والشهداء المظلومين سينالون جزاءهم العادل

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: قتلة القائد والشهداء المظلومين سينالون جزاءهم العادل
معرف الأخبار : 1807205
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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران "محمد باقر ذو القدر": إن ملف الثأر لدماء الشهيد الامام السيد علي الخامنئي (رض) والشهداء المظلومين مفتوح، والامرون والمنفذون لهذه الجريمة سينالون جزاءهم في وقت ليس ببعيد.

وکتب ذوالقدر الیوم الاربعاء في منشور له: إن قبضة القائد الشهيد المرفوعة لحظة عروجه، ستظل رمزا خالدا لعقيدتنا في الأمن القومي.

واکد: إن ملف الثأر للدماء الطاهرة للشهيد الامام السيد علي الخامنئي (رض) وشهداء ايران المظلومين، مفتوح والامرون والمنفذون لهذه الجريمة سينالون جزاءهم على ايدي الصالحين، وفي وقت ليس ببعيد.

 

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