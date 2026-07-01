أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: قتلة القائد والشهداء المظلومين سينالون جزاءهم العادل

وکتب ذوالقدر الیوم الاربعاء في منشور له: إن قبضة القائد الشهيد المرفوعة لحظة عروجه، ستظل رمزا خالدا لعقيدتنا في الأمن القومي.

واکد: إن ملف الثأر للدماء الطاهرة للشهيد الامام السيد علي الخامنئي (رض) وشهداء ايران المظلومين، مفتوح والامرون والمنفذون لهذه الجريمة سينالون جزاءهم على ايدي الصالحين، وفي وقت ليس ببعيد.

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