وزير الدفاع الايراني بالوكالة: القدرات الصاروخية والمسيرات الإيرانية ليست قابلة للتفاوض

وكتب العميد ابن الرضا على منصة "إكس": خلال لقائي مع أعضاء لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى الإسلامي، وإلى جانب استعراض أبعاد وإنجازات ومميزات حرب رمضان ( العدوان الصهیو-الأمریكي الاخير علی ایران)، أكدت أن القدرات الدفاعية والصاروخية والمسيرات للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي خط أحمر بالنسبة للأمن القومي، ولا يمكن التفاوض بشأنها، ولن تكون كذلك مستقبلاً.

كما شدد وزير الدفاع بالوكالة على أن هذه القدرات ستواصل تطورها اعتماداً على الإمكانات والقدرات المحلية.

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