إيران.. تعليق الرحلات الجوية في العاصمة ومشهد تزامناً مع مراسم تشييع القائد الشهيد

واضاف "شيرودي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء لاستعراض تدابير وزارة الطرق والتنمية الحضرية لمراسم تشييع القائد الشهيد الامام السيد علي الخامنئي(رض)، قائلا بأن حركة الملاحة الجوية في مطاري مهرآباد والإمام الخميني (ره) ستسير بشكل طبيعي يوم الخميس، مؤكدا عدم فرض أي قيود على الرحلات الجوية في هذين المطارين خلال اليوم ذاته.

وأوضح هذا االمسؤول، أنه نظرا لوصول كبار المسؤولين والوفود السياسية والدبلوماسية الأجنبية للمشاركة في المراسم، فإنه سيتم تعليق الرحلات العادية في مطار مهرآباد بالكامل ابتداء من الساعة الخامسة صباح الجمعة، ليقتصر نشاط المطار في هذا التوقيت على استقبال الرحلات الدبلوماسية والسياسية الرسمية فحسب.

وأضاف شيرودي، فيما يتعلق بمطار الإمام الخميني (ره) الدولي: إن حركة الملاحة الجوية ستجري بشكلها الطبيعي والمجدول يوم الجمعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية تطبيق تدابير مرورية استثنائية على الطرق الواصلة إلى كلا المطارين في العاصمة، تزامنا مع كثافة التنقلات والوفود الرسمية.

وأكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية فيما يخص حركة الملاحة الجوية يومي السبت والأحد، عدم فرض أي قيود على الرحلات الجوية في عموم البلاد خلال هذين اليومين.

وتابع: إن المجال الجوي للعاصمة طهران سيُغلق بالكامل في يوم الاثنين 6 یولیو؛ وذلك تزامنا مع اقامة مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد، حيث لن تشهد مطارات العاصمة أي حركة للطيران خلال هذا اليوم.

وفي سياق متصل، أشار هذا المسؤول إلى استئناف الرحلات الجوية في مطار مهرآباد بشكل طبيعي يوم الثلاثاء 7یولیو، في حين سيظل مطار الإمام الخميني (رض) مغلقا أمام حركة الملاحة في اليوم ذاته؛ لإتمام إجراءات نقل الجثمان الطاهر للقائد الشهيد إلى العراق.

وأكد شيرودي: إن حركة الملاحة الجوية في عموم البلاد ستشهد سيرا طبيعيا خلال يومي الأربعاء والخميس، دون فرض أي قيود استثنائية على الشبكة الجوية.

وفي معرض إشارته إلى الترتيبات المقررة بمحافظة خراسان الرضوية (شرق)، أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية أنه تقرر إغلاق أجواء مدينة مشهد المقدسة ومطارها بالكامل يوم الخميس 9 یولیو وذلك تزامنا مع اقامة مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد هناك.

وختم شيرودي الى القول: إن قرارات المنظمة جاءت في إطار الحرص على تقليل القيود المفروضة على الحركة الجوية إلى أدنى مستوياتها، مؤكداً في الوقت ذاته على أن تطبيق الإجراءات المذكورة يعد ضرورةً حتميةً لضمان الانسابية وأمن المراسم.

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