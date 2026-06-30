عراقجي مخاطبا وزير الأمن الداخلي الأمريكي: لقد أثبتم أنكم غير جديرين باستضافة أي بطولة

وأضاف عراقجي اضاف عبر رسالته التي جاءت (مساء الثلاثاء) ردا على تصريحات وزير الامن الداخلي الامريكي:-

يا سيد مولين؛ لقد انجزتم مهمتكم بنجاح!

واضاف وزير الخارجية الايراني: لكن الى جانب ذلك، حققتم انجازا اخر: لقد اثبتّم للعالم انكم غير جديرين باستضافة اي بطولة! لقد تحوّلت إدارتكم إلى نموذج متكامل في إهدار الهيبة والمكانة التي يمكن اكتسابها من خلال استضافة حدث دولي ما.

وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي، مارك وين مولين، صرح تعليقا على خروج المنتخب الإيراني لكرة القدم من كاس العالم 2026، معلنا أنه "رقص طرباً" بعد حسم هذه النتيجة؛ تصريحات وصفها متابعون بأنها تكشف عن تدخل خفي لمسؤولين امريكيين في مسار إقصاء إيران من البطولة.

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