الرئيس بزشكيان لرئيس وزراء الهند: العلاقات بين طهران ونيودلهي تمتلك قدرات واسعة لتطوير التعاون الثنائي

وافادت "ايلنا"، ان الرئيس بزشكيان ادلى بهذا التصريح خلال محادثات هاتفية (عصر الثلاثاء) مع رئيس وزراء الهند "نارندرا مودي"؛ حيث عبر عن ارتياحه لقاء التخطيط والتنظيم الناجح لاجتماع وزراء النفط والطاقة للدول الاعضاء في مجموعة الـ "بريكس" باستضافة هذا البلد؛ متطلعا الى توسيع نطاق التعاون والتفاعلات بين جمهورية ايران الاسلامية والهند في اطار الآليات متعددة الاطراف مثل هذا التكتل.

وفيما اكد على رغبة ايران في تنمية وتعميق الاواصر مع الهند، قال رئيس الجمهورية: ان العلاقات الثنائية بخلفيتها العريقة والتاريخية قائمة على اساس الاحترام المتبادل وتتمتع بقدرات واسعة للنهوض بمستوى التعاون الثنائي في الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والدولية والـ ترانزيت.

واردف الرئيس الايراني: من هذا المنطلق، تتضح الضرورة لاجراء المزيد من التنسيقات وتسخير الطاقات المتاحة بهدف تفعيل مسارات جديدة لتوسيع الروابط بين البلدين.

وأشار بزشكيان، في هذا الاتصال، إلى تطابق وجهات النظر بين طهران ونيودلهي تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في إطار المنظمات والمحافل متعددة الأطراف، مؤكداً بأن هذه التوافقات من شأنها ان تمهد الطريق لتعزيز التعاون الستراتيجي وتوسيع العلاقات الشاملة بين البلدين.

وفي جانب اخر من هذا الاتصال، تطرق رئيس الجمهورية الى مذكرة التفاهم المبرمة لانهاء المواجهات ووقف الحرب، واكد على ضرورة التزام جميع الاطراف بتعهداتها المنصوصة في هذا الاتفاق.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، تلتزم بتعهداتها وتتمنى بان يقوم الطرف الاخر ايضا من منطق حسن النية وتحمل المسؤولية، بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، لكي تتاح ارضية السلام والاستقرار والامن المستدام بالمنطقة.

وتابع الرئيس بزشكيان: يتعين على المجتمع الدولي بذل الجهود الهادفة الى ترسيخ هذا المسار، ولكي لا تكون هناك مساحة للعدوان واللجوء الى القوة في التفاعلات الدولية.

كما اشاد الرئيس الايراني بمواقف الهند البناءة ودور رئيس وزرائها، في رفد السلام والاستقرار والتعاون الاقليمي؛ متطلعا بان يتم من خلال التعاون بين الدول المسؤولة احباط المحاولات التخريبية لبعض اللاعبين والرامية الى الاخلال بالامن والاستقرار الاقليميين.

من جانبه، اعرب رئيس وزراء الهند عن سعادته للاتصال الهاتفي مع الرئيس بزشكيان، كما قدم العزاء والمواساة باسم الحكومة والشعب الهنديين بمناسبة استشهاد القائد المعظم للثورة الاسلامية، وجمع من المسؤولين والمواطنين الايرانيين اثر الحرب الاخيرة؛ معلنا ايفاد وفد خاص من قبل نيودلهي للمشاركة في مراسم تشييع القائد الشهيد (رض).

واكد نارندرا مودي للرئيس الايراني، على موقف الهند الداعم لكافة المبادرات والجهود التي تفضي الى ارساء السلام والاستقرار في منطقة غرب اسيا، قائلا: ان الهند تعتقد بان الامن والهدوء في هذه المنطقة، لا يهم الدول الاقليمية فحسب، وانما يحظى باهمية اساسية في سياق ترسيخ الاستقرار والامن على الصعيد العالمي ايضا، وبما يلزم على جميع الدول ان لا تدخر اي لتحقيق هذا الهدف.

وفيما أشار إلى دعم ومساندة أعضاء مجمومة الـ "بريكس" لتطوير التعاون في اطار هذا التكتل، عبر رئيس الوزراء الهندي خلال الاتصال مع الرئيس الايراني، عن ارتياحه للتقدم المحرز في مجموعة الـ بريكس، كما وجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحضور قمة الـ "بريكس" التي ستستضيفها الهند، وتطلع بان تشكّل هذه القمة أرضية الارتقاء بالتعاون متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء.

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