محافظ طهران: مئات الصحفیین الأجانب یغطون مراسم تشییع الجثمان الطاهر للقائد الشهید للثورة الإسلامیة
أعلن محافظ طهران"محمد صادق معتمدیان"، عن الاستعدادات الواسعة لإقامة مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للأمة آية الله العظمى السيد علي خامنئي" (رضوان الله عليه)، كاشفاً عن خطة تشمل تأهب ما بين 500 إلى 600 صحفي دولي لتغطية المراسم، إلى جانب وضع عشرات المستشفيات والمراكز الطبية و700 سيارة إسعاف و38 حافلة إسعاف و300 دراجة إسعاف في حالة تأهب قصوى لتقديم الخدمات على مدار الساعة للمشاركين في المراسم.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في محافظة طهران، أن معتمديان أكد تسخير كافة الإمكانات الحكومية والسيادية والشعبية والإغاثية والطبية لضمان الأمن، والحفاظ على السلامة العامة، وتقديم أقصى درجات الخدمات خلال مراسم الوداع والتشييع، مع استمرار الاستعدادات لاستقبال الحشود المليونية.
وأضاف محافظ طهران، أنه تزامناً مع انطلاق الفعاليات المركزية في طهران وحضور المسؤولين الدوليين لتقديم واجب العزاء، ستقام مراسم الوداع في مصلى طهران يومي السبت 4 والأحد 5 يوليو/تموز 2026، على أن تُجرى مراسم التشييع يوم الاثنين 6 من الشهر نفسه.
وأوضح هذا المسؤول، أن التدابير التنفيذية تدار عبر اللجنة التنفيذية بالمحافظة، فيما تولى حرس الثورة الإسلامیة بمحافظة طهران مسؤولية تنظيم وتنفیذ الفعاليات في مصلى طهران ومراسم التشييع، كما جرى توزيع المهام بين اللجان المختصة، مع تحقيق مستوى عال من التنسيق بين الأجهزة الحكومية والسيادية والقطاع الخاص.
وتابع معتمديان: تعقد اللجنة الوطنية، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، اجتماعاتها بصورة منتظمة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، جرى حشد جميع الإمكانات لدى المؤسسات المعنية لضمان إقامة مراسم تليق بهذه المناسبة.
وشدد محافظ طهران على أن الأمن يمثل الركيزة الأولى لهذه اللجنة، قائلاً: من خلال التنسيق بين الأجهزة العسكرية والشرطية والأمنية والاستخباراتية والقضائية، وبفضل الإشراف الاستخباراتي القائم، ستبذل الجهود لضمان إقامة المراسم في أجواء يسودها کامل الأمن والاستقرار.