بزشكيان: إذا التزم الطرف الأميركي بمذكرة التفاهم، فإننا سنفي بتعهداتنا أيضاً

وكتب الرئيس بزشكيان في تدوينة على حسابه في منصة "إكس" : ان التفاهم أمر قائم على الطرفين؛ فإذا التزم الطرف الأميركي بمذكرة التفاهم، فإننا سنفي بتعهداتنا أيضاً.

وشدد رئيس الجمهورية على، أن "نهجنا إزاء التهديدات الفارغة والعنجهيات غير المعقولة، يقوم على العقلانية والكرامة الإنسانية في اتخاذ القرارات، وعلى الدفاع الحازم ودون مهابة حين الفعل".

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