الخارجية الإيرانية: لا محادثات مع أمريكا في الأيام المقبلة

وقال بقائي إن وفدًا من الخبراء الإيرانيين سيزور الدوحة هذا الأسبوع للعمل حصرًا في قضية رفع الحظر عن الأصول الإيرانية، لكن لا علاقة لهذه الزيارة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "ليس لدينا أي خطط لأي مستوى من المفاوضات مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. زيارة الوفد الأمريكي إلى قطر لا علاقة لها برحلة الوفد الإيراني للعمل على تنفيذ بنود المذكرة".

وجاءت تصريحات بقائي ردًا على تقارير إعلامية تحدثت عن تحركات دبلوماسية في الدوحة، إذ أفاد موقع أكسيوس بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقيان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، لبحث ملف المفاوضات مع إيران.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تعقد الفرق الفنية الأمريكية والإيرانية اجتماعات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين يوم الأربعاء المقبل.

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