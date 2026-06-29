الرئیس بزشکیان: سیتم الإفراج عن 6 ملیارات دولار من الأصول الإیرانیة المجمدة

وافادت إيلنا الیوم الإثنین، ان الرئيس بزشكيان، ادلى بهذا التصريح خلال لقائه بالمرجع الديني آية الله شبيري الزنجاني، وذلك في إطار زيارته التي بدأها الاحد إلى مدينة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران).

وفيما اشاد بصمود الشعب الإيراني امام الضغوط والتهديدات خلال الأشهر الأخيرة، قال رئيس الجمهورية: في الحرب الأخيرة، وعلى الرغم من إقدام الأعداء على اغتيال القائد الشهيد للأمة "آية الله العظمى السيد علي خامنئي" (رضوان الله عليه)، وعدد من الوزراء والقادة العسكريين، وجمع من النخب، وحتى بعض من طلابنا، فإن الشعب والقوات المسلحة والحكومة وقفوا صفا واحدا وبكل اقتدار لصون البلاد، ولم يسمحوا للدعو بتحقيق مآربه.

وأضاف : إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حشدا وسخرا كل طاقاتهما وإمكاناتهما من اجل زعزعة الاستقرار في البلاد؛ مبينا: لقد ظن هؤلا أن ممارسة الضغوط الاقتصادية وإثارة الاضطرابات الداخلية ستدفع إيران إلى الانهيار، إلا أن الشعب الإيراني، بحضوره الواعي ودعمه للوطن، أحبط تلك المخططات، وكان الله تعالى خير عون وسند له.

ولفت بزشكيان إلى الاستعدادات التي اتخذتها الحكومة في ظل الظروف الاستثنائية والضغوط المحتملة، موضحا أن الأعداء حاولوا، من خلال استهداف البنى التحتية الحيوية في البلاد، بما في ذلك المصانع، ومصادر الغاز ومنشآت إنتاجه، وصناعات الصلب والبتروكيماويات، حاولوا عرقلة مسار التنمية والإنتاج المحليين. كما فرضوا قيودا على بيع النفط في محاولة لنشر البطالة وتفاقم الأزمات الاقتصادية داخل البلاد، إلا أن إرادة الشعب الإيراني، بعون من المشيئة الإلهية، أفشلت تلك المخططات، فواصلت البلاد مسيرتها نحو التقدم، ومضت بثبات على درب العزة والرفعة.

كما وصف رئيس الجمهورية تفاهم اسلام اباد (الأخير) بأنه إنجاز هام للشعب الإيراني، ويمثل انتصاراً كبيراً للإيرانيين، حيث تقرر بموجبه رفع القيود المفروضة على صادرات النفط والصناعات البتروكيماوية.

وفي السياق تطلع بزشكيان الى الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، موضحاً أنه بناء على الخطط الموضوعة، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الأصول الإيرانیة في قطر، وإعادتها إلى البلاد؛ مشيراً إلى أن الجهود والمتابعات مستمرة لاستعادة المتبقي من هذه الأموال.

وحول المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الأنشطة النووية، صرح رئيس الجمهورية: لقد أعلن القائد الشهيد للثورة الإسلامیة سابقاً وبكل وضوح أن إيران لا تسعى وراء امتلاك سلاح نووي، ولا تزال الجمهورية الإسلامية متمسكة بهذا الموقف.

وأضاف: نؤكد للمجتمع الدولي بأن كافة الأنشطة تجرى وفقا لاحتياجات البلاد، وتماشيا مع السياسات المعلنة.

وشدد الرئيس الايراني على الدور الحاسم للوحدة الوطنية في تجاوز التحديات؛ لافتا الى ان "ما تتمتع به الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم من اقتدار ومكانة إنما هو ثمرةُ الوفاق والتلاحم والتكامل والتعاون بين الشعب والمسؤولين في سبيل صون المصالح الوطنية والدفاع عنها".

الى ذلك، اعتبر آية الله شبيري الزنجاني، صمود الشعب الإيراني في مواجهة التهديدات والاعتداءات الأخيرة، بأنه ناتج عن الروح المعنوية والألطاف الإلهية؛ سائلا الباري عز وجل بأن تديم هذه العناية على الوطن.

وأشار هذا المرجع الديني إلى سوء تقدير الأعداء في حساباتهم إزاء قدرة الشعب الإيراني على الصمود، مؤكداً أنهم كانوا يظنون حسم المعركة مع إيران خلال بضعة أيام، غير أن إيران اليوم ما تزال شامخة ثابتة بكل اقتدار.

endNewsMessage1