عراقجي: التلاحم بين إيران والعراق يجسد عمق العلاقات الدينية والإنسانية بين الشعبين

والتقی عراقجي الذي يزور حاليا العراق لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين والتنسيق بشأن مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة الإسلامية، اليوم الاثنين محافظ النجف الأشرف "يوسف كناوي".

وخلال هذا اللقاء، ثمن "عراقجي" المواقف التي عبّر عنها المسؤولون ومراجع التقليد العظام وأهالي النجف الأشرف تضامنا مع الشعب الإيراني ودعما له؛ معربا عن تقديره لتعاون السلطات المحلية في المحافظة وتنسيقها لإنجاح مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة الإسلامية واعتبر أن هذا التلاحم يجسد عمق العلاقات الدينية والإنسانية التي تجمع بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وبدوره، أعرب محافظ النجف الأشرف خلال هذا اللقاء عن خالص تعازيه باستشهاد قائد الثورة الإسلامية؛ واصفا سماحته بأنه شخصية فذة متعددة الجوانب كان خلال حياته مصدر آثار وبركات لا مثيل لها للعالم الإسلامي، وأكد أن استشهاده سيبقى مصدر إلهام للأمة الإسلامية ولجميع أحرار العالم.

وأعلن "كناوي" الجاهزية الكاملة للسلطات المحلية في النجف لحشد جميع الإمكانات التنفيذية والخدمية والأمنية من أجل تنظيم مراسم التشييع بأفضل صورة ممكنة؛ معتبرا أن هذا الحدث يشكل محطة تاريخية من شأنها أن تعزز أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الإيراني والعراقي.

كما ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء الترتيبات الخاصة بإقامة مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد للثورة الإسلامية إلى جانب التنسيق اللازم لاستقبال الوفود والزائرين المشاركين في هذه المراسم.

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