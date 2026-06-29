غريب آبادي: لا محادثات فنية مقررة هذا الأسبوع
قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي: لم يتم التخطيط لعقد أي اجتماعات فنية لفرق العمل خلال الأسبوع الجاري؛ مؤکدا بأن الجولة الأولى من المحادثات الفنية في إطار فرق العمل المحددة ستعقد عند استیفاء الظروف وبعد الاتفاق على موعدها ومكان انعقادها، مشيرا الى أن المشاورات في هذا الشأن مستمرة عبر الدول الوسيطة.
وقال غريب آبادي، اليوم الاثنين، بشأن محادثات فرق العمل في إطار مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة، بأنه لم يتم التخطيط لعقد أي اجتماعات فنية لفرق العمل خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، أنه "على الرغم من استمرار المشاورات مع دولة قطر، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر وفقاً للمسار المتبع، إلا أنه لا يمكن تأكيد ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن عقد محادثات فنية لفرق العمل في الدوحة".