غريب آبادي: لا محادثات فنية مقررة هذا الأسبوع

وقال غريب آبادي، اليوم الاثنين، بشأن محادثات فرق العمل في إطار مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة، بأنه لم يتم التخطيط لعقد أي اجتماعات فنية لفرق العمل خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، أنه "على الرغم من استمرار المشاورات مع دولة قطر، بما في ذلك متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر وفقاً للمسار المتبع، إلا أنه لا يمكن تأكيد ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن عقد محادثات فنية لفرق العمل في الدوحة".

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