عراقجي يلتقي الرئيس العراقي

والتقى عراقجي، الرئيس العراقي وأجرى معه محادثات بعد ظهر اليوم الأحد وذلك في إطار زيارته للعراق.

وكان وزير الخارجية الايرانية قد وصل إلى بغداد صباح اليوم في زيارة رسمية حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين العراقيين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته هذه عددا من المسؤولين العراقيين، كما سيتمحور جانب من مباحثاته ومشاوراته حول تفاصيل مراسم تشییع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه)، في عدد من المدن العراقية.

وتوجه وزير الخارجية، لدى وصوله العاصمة العراقية، إلى زيارة النصب التذكاري للفريق الشهيد "قاسم سليماني" والشهيد "أبو مهدي المهندس"؛ واضعاً إكليلاً من الزهور إجلالا لتضحيتهما وتخليدا لذكراهما.

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