قائد الثورة: للسلطة القضائية مكانة لا تضاهى لتحريك سائر قطاعات النظام

وأفاد الموقع الإعلامي لقائد الثورة الإسلامية، فإنّ النصّ الكامل لرسالة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله)، بمناسبة أسبوع القضاء وذكرى استشهاد آية الله بهشتي ورفاقه، جاء على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الأبي والأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة أيام مصاب آل الله، واستشهاد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين) وأصحابه الأوفياء.

إنّ نهضة الإمام الحسين (ع)، التي قامت لإقامة الحقّ وإصلاح الأمة ومواجهة الظلم والجور، هي قمّة التاريخ الشامخة في صراع الحقّ والباطل والعدل والظلم، وتحمل دروسا قيّمة لا تُنسى لجميع أحرار العالم. إنّ دم سيد الشهداء يُسمّى "دم الله" (ثار الله) الذي جرى في عروق الوجود ليصنع ملاحم تبعث الحياة. وإنّ حركة الثورة الإسلامية في إيران، بما أنها فرعٌ ينبع من هذا المنبع النوراني، ينبغي لها أن تظلّ ساعية دوما إلى تحقيق أهداف نهضة عاشوراء الحسينية.

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