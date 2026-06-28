بقائي: تطوير العلاقات مع العراق سیبقی دائما في صدارة أولویات طهران

وکتب "بقائي" في مدونة له على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" باللغة العربية وذلك بعد ساعة من وصول الوفد السياسي الإيراني برئاسة وزير الخارجية عراقجي إلى بغداد: سلام علی العراق العظیم والشقیق؛ لقد وصلنا إلى بغداد برفقة وزيرالخارجية وبعد أداء التحیة الى قادة النصر، سنعقد لقاءات مع الأشقاء العراقيين، بمن فیهم فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وأكد متحدث الخارجية الايرانية: إن تطوير العلاقات مع العراق، الذي تجمعنا به روابط ثقافية وحضارية عميقة، سیبقی دائما في صدارة أولویات طهران.

ووصل وزير الخارجية "عباس عراقجي" صباح اليوم إلى بغداد؛ يرافقه وفد سياسي ودبلوماسي؛ وفور وصوله، أدى وزير الخارجية مراسم الاحترام عند النصب التذكاري للشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

کما بحث عراقجي، خلال لقائه بنظيره العراقي فؤاد حسين، أهم القضايا الثنائية والإقليمية. وفق جدول أعمال هذه الزيارة الذي يتضمن استعراض تفاصيل تنظيم مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد الامام الخامنئي في مدن عراقية.

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