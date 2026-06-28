عراقجي يجري مباحثات مع نظيره العراقي في بغداد

ووصل عراقجي صباح اليوم الأحد إلى بغداد، عاصمة العراق، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين العراقيين.

وتوجه وزير الخارجية، لدى وصوله العاصمة العراقية، إلى زيارة النصب التذكاري للفريق الشهيد "قاسم سليماني" والشهيد "أبو مهدي المهندس"؛ واضعاً إكليلاً من الزهور إجلالا لتضحيتهما وتخليدا لذكراهما.

كما بحث عراقجي، خلال لقائه وزير الخارجية العراقي، في أهم القضايا الثنائية، والحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيو - امريكي على ايران، ومسار العملية الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، إضافةً إلى اهم التطورات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته هذه عدداً من المسؤولين العراقيين، كما سيتمحور جانب من مباحثاته ومشاوراته حول تفاصيل مراسم تشییع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي (رضوان الله عليه)، في عدد من المدن العراقية.

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