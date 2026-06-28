فؤاد حسین یؤکد حرص العراق على تقریب وجهات النظر بین طهران وواشنطن لإنهاء الصراع

وأوضح حسين في مؤتمر صحفي أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في أعقاب التفاهمات التي جرت في سويسرا وتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية بين العراق وإيران تفرض على بغداد أداء دور محوري في هذا الملف.

وأشار إلى أن المباحثات ركزت بصورة أساسية على تداعيات العمليات العسكرية في مضيق هرمز، ولا سيما توقف صادرات النفط العراقية نتيجة إغلاق المضيق، مؤكداً ضرورة العمل على رفع القيود عن الموانئ لضمان استقرار إمدادات النفط.

وأضاف حسين: «لسنا مع توسيع رقعة الحرب، ولم نكن يوماً مع الاعتداء على إيران، لأن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار في المنطقة».

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة، كشف الوزير العراقي عن طرح مقترح لاستئناف اجتماعات «الدول الثمان» بمشاركة إيران، مشيراً إلى استعداد طهران لاستضافة ممثلي هذه الدول بهدف تطوير العلاقات المشتركة.

وأكد حسين أن بغداد تتمسك برؤيتها القائمة على أن أمن المنطقة يجب أن يصونه أبناء المنطقة أنفسهم، لافتاً إلى أن العراق يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، ويسعى إلى توظيفها لدعم الاستقرار والسلام.

كما أشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني استعرض خلال اللقاء تفاصيل المفاوضات التي جرت في سويسرا، مؤكداً استمرار التواصل المباشر بين الجانبين.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي، خلال زيارته إلى بغداد، عدداً من القيادات السياسية العراقية.

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