عراقجي: مضيق هرمز تحت إدارة إيران وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها

وقال وزير الخارجية الإيراني في هذا المؤتمر الصحفي: أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي وصديقي العزيز، وزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين، على حفاوة الاستقبال وما تفضل به من كلمات قيمة حول العلاقات الثنائية.

وأضاف: تأتي زيارتي إلى بغداد في ظل ظروف استثنائية للغاية؛ مبينا "إن الهدف الأول من هذه الزيارة هو الإعراب عن الامتنان للحكومة والشعب في العراق على دعمهم ومواقفهم النبيلة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقد اتخذت الحكومة العراقية مواقف واضحة ومسؤولة في إدانة العدوان الصهیو الأمریکي، وفي دعم الشعب الإيراني باعتبارِهِ الضحية المباشرة لهذا العدوان".

وتابع وزير الخارجية: كما كان لمواقف التضامن والمساندة الواسعة التي أبداها الشعب العراقي الكريم، بالغُ الأثر في رفع معنويات الشعب الإيراني؛ لذا، فقد وجدتُ لزاماً عليّ في مستهل زيارتي لبغداد، أن أنقل أسمى آيات الشكر والامتنان باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الحكومة والشعب العراقيين الشقيقين.

یتبع...

endNewsMessage1