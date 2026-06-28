وزارة الخارجیة: العدوان على جنوب ایران فجر الیوم یؤکد تنصل "واشنطن" عن التزاماتها

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة في بيان لها، الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي فجر اليوم الأحد على عدد من منشآت الرصد والمراقبة في السواحل الجنوبية للبلاد.

واعتبرت وزارة الخارجية هذه الهجمات الوحشية انتهاكا صارخا للفقرة 4 من المادة 2 لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك انتهاكاً صريحاً للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة، التي وقعت في 18 يونيو/حزيران 2026.

وأكد البيان: إن هذه الهجمات تظهر بأن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو اعتبار لالتزاماته، وأن نقض العهود جزء من طبيعة هذا النظام.

وفي ختام البيان، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مع تذكيرها بمسؤوليات مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تجاه السلم والأمن الدوليين، عزمها الراسخ على الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الإيرانية في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي؛ وفقاً للمادة 51 من الميثاق الأممي.

وفي سياق متصل، اعلن حرس الثورة الإسلامية، عبر بيان له فجر الاحد، أن قواته البحرية والجو-فضائية جاءت كرد حازم على الانتهاكات الأمريكية الأخيرة، مؤكدا بأن التعامل مع السفن المخالفة سيكون أكثر صرامة من أي وقت مضى، وأن أي اعتداء محتمل للعدو -مهما كان حجمه أو ذريعته- سيواجه ردا ساحقا.

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