مسؤول برلماني ايراني: الرئيس الأمريكي المهزوم لا يلتزم بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار

وكتب عزيزي على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" فجر السبت: "هاجمت الولايات المتحدة إيران مجددًا في خضم المفاوضات".

وأضاف: "لقد أظهر الرئيس الأمريكي المهزوم عدم التزامه بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار".

وأكد: "هذا الخرق المتهور لوقف إطلاق النار سيؤدي، كالعادة، إلى تراجعهم وندمهم".

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان: "لعبة توجيه الاتهامات لم تعد تجدي نفعًا".

endNewsMessage1