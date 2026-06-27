مسؤول برلماني ايراني: الرئيس الأمريكي المهزوم لا يلتزم بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار
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أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، أن الرئيس الأمريكي المهزوم قد أظهر عدم التزامه بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار.
وكتب عزيزي على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" فجر السبت: "هاجمت الولايات المتحدة إيران مجددًا في خضم المفاوضات".
وأضاف: "لقد أظهر الرئيس الأمريكي المهزوم عدم التزامه بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار".
وأكد: "هذا الخرق المتهور لوقف إطلاق النار سيؤدي، كالعادة، إلى تراجعهم وندمهم".
وأكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان: "لعبة توجيه الاتهامات لم تعد تجدي نفعًا".