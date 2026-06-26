وزیرا خارجیة إیران وباکستان یؤکدان على استمرار التعاون الوثیق والمشاورات بین البلدین

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الجمعة، أعرب عراقجي عن امتنانه لكرم الضيافة الذي أبدته حكومة وشعب باكستان تجاه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، والوفد المرافق له.

وعبّر عن أمله في أن تتم متابعة التفاهمات والتوافقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة بجدية وتنفيذها على مختلف المستويات.

من جانبه ، أشاد وزير الخارجية الباكستاني بزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إسلام آباد، وأطلع وزير الخارجية الايراني على الإجراءات والمتابعات التي تتخذها السلطات الباكستانية لرفع احتجاز الطاقم الإيراني لسفينة لينور-دافينا.

كما استعرض وزيرا خارجية البلدين آخر التطورات الدبلوماسية، وأكدا على استمرار التعاون الوثيق والمشاورات بهدف إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

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