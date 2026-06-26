بأول اتصال منذ الحرب.. الإمارات وإيران تبحثان التطورات الإقليمية في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران
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بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي الجمعة، التطورات الإقليمية في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمهد لإنهاء الحرب.
ونقلاً عن وزارة الخارجية الايرانية، ناقش الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ، خلال اتصاله الهاتفي مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بعد ظهر اليوم الجمعة، آخر التطورات والأحداث الإقليمية في ضوء التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية واميركا.
كما أكد وزير خارجية الإمارات على أهمية مواصلة المحادثات والاستفادة من الحلول الدبلوماسية، معرباً عن أمله في أن تُفضي العملية الدبلوماسية الحالية إلى نتائج بناءة تُسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.