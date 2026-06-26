Iranian Labour News Agency
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هيئة إدارة الملاحة في الخليج الفارسي تحذر من تداعيات عبور السفن خارج المسارات المحددة من قبل إيران

هيئة إدارة الملاحة في الخليج الفارسي تحذر من تداعيات عبور السفن خارج المسارات المحددة من قبل إيران
معرف الأخبار : 1804688
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حذرت هيئة إدارة الممر الملاحي في الخليج الفارسي (PGSA)، بشأن تداعيات عبور السفن خارج المسارات المحددة من قبل إيران.

وأفادت هيئة إدارة الممر الملاحي في الخليج الفارسي (PGSA)، رداً على الاستفسارات المتكررة، أن أي حركة ملاحة تتم خارج المسارات المحددة والمعتمدة من قبل الهيئة لن تكون مشمولة بضمانات العبور الآمن، كما لن تستفيد من التغطية التأمينية أو الالتزامات والمسؤوليات المرتبطة بها.

وأكدت الهيئة أن جميع التبعات الناجمة عن استخدام مسارات غير مصرح بها تقع على عاتق مالك السفينة ومشغلها وقائدها.

 

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