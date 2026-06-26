تحذير مقر خاتم الأنبياء من تحليق الطائرات الحربية الصهيونية في أجواء بعض الدول المجاورة لإيران

وأكد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، في بيان له، أن تحركات ووجود الطائرات الحربية لجيش الكيان الصهيوني الإرهابي في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران، يُعتبر إجراءً خطيراً وتهديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن المقر أنه إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على كبح جماح الكيان الصهيوني والسيطرة عليه، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتحمل أي تهديد موجه ضدها، وتعتبر الرد على هذه الإجراءات الخطيرة حقاً لها.

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