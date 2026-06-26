وزیرا خارجیة إیران وبریطانیا یجریان مشاورات هاتفیة حول تنفیذ مذکرة تفاهم إسلام آباد
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أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالاً هاتفياً بنظيرته البريطانية، إيفيت كوبر، مساء اليوم الجمعة استعرض خلاله آخر التطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم.
واستعرض عراقجي مع الوزيرة البريطانية آخر مستجدات المفاوضات، وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ التفاهمات المشتركة.
كما بحث الطرفان التطورات الثنائية والإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع مسار المفاوضات نحو تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.