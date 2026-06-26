وزیرا خارجیة إیران وبریطانیا یجریان مشاورات هاتفیة حول تنفیذ مذکرة تفاهم إسلام آباد

واستعرض عراقجي مع الوزيرة البريطانية آخر مستجدات المفاوضات، وما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ التفاهمات المشتركة.

كما بحث الطرفان التطورات الثنائية والإقليمية، مؤكدين أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع مسار المفاوضات نحو تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.

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