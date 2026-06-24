غريب آبادي: الوصول إلى المنشآت والمواد النووية لا يُبتّ فيه إلّا ضمن الاتفاق النهائي

وكتب غريب آبادي، يوم الأربعاء، عبر منصة "إكس" رداً على مزاعم حول تفاصيل التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم يُعقد أي لقاء مع غروسي في سويسرا، رغم طلبه ذلك. كما أنه لا توجد أي خطط للوصول إلى المنشآت التي تعرضت للهجوم ولا إلى المواد النووية.

وشدّد غريب آبادي على أن هذه المسائل ستُراجع ويُبتّ فيها حصراً في إطار الاتفاق النهائي، وبنتيجة خطوات عملية من الطرف المقابل، مصرحاً: لا يمكنكم عبر الضجيج الإعلامي فرض سياستكم القائمة على الأمر الواقع.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب ادعاءات أطلقها مسؤولون أميركيون والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن تفاصيل التعاون وحضور مفتشي الوكالة في إيران، وذلك بالتزامن مع اختتام اجتماع رؤساء الوفود المفاوضة الإيرانية والأميركية في سويسرا.

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