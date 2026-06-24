الرئيس بزشكيان: جهود باكستان لتعزيز السلام متجذرة في ثقافتها الغنية

وكتب رئيس الجمهورية في مدونة له عبر منصة التواصل الاجتماعي "اكس": ان إيران وباكستان تشتركان في عمق الأهداف والآمال المشتركة. وإن جهود باكستان المتواصلة لنشر السلام وتعزيزه في المنطقة متجذرة في ثقافتها الغنية.

واضاف: خلال زيارتي إلى باكستان، تقديرا لوساطاتها، تحدثنا مع إخوتي آصف علي زرداري، وشهباز شريف، وعاصم منير حول توسيع التعاون المشترك.

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