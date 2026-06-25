بقائي: يجب محاسبة حلف الناتو على تواطئه مع اميركا والكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم ضد إيران

وكتب بقائي فجر الخميس في منشور على منصة X: "إن اعتراف الأمين العام لحلف الناتو الصريح بالتعاون مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في شنّ هجوم عدواني على إيران هو اعتراف بتواطؤ هذه المنظمة الفعلي في ارتكاب عدوان عسكري ضد دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة؛ وهو عدوان يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "يجب محاسبة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكل دولة عضو فيه شاركت في صنع هذا القرار على جميع عواقب هذه الحرب العدوانية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد سمّى الأمين العام لحلف الناتو صراحةً إيطاليا ورومانيا كدولتين تعاونتا في ارتكاب العدوان العسكري الأمريكي على إيران. يجب على هاتين الدولتين، وكل دولة أوروبية أخرى ساعدت في ارتكاب العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني على إيران، أن توضح للرأي العام وللعالم أجمع سبب تواطئها مع المعتدين على إيران، وسبب مشاركتها في ارتكاب جرائم شنيعة وواسعة النطاق ضد الشعب الإيراني في ميناب، ولامرد، وطهران، وأصفهان، وسنندج، وهمدان، وتبريز، وشيراز، وبندر عباس، والعديد من المدن والقرى الأخرى في إيران".

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