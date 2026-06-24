وزيرا خارجية إيران والسعودية يؤكدان على ضرورة الحفاظ على القنوات الدبلوماسية وتعزيز التعاون المشترك

وجاء ذلك خلال محادثة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" ونظيره السعودي "فيصل بن فرحان" بعد ظهر اليوم الأربعاء 24 حزيران/يونيو 2026.

وخلال هذه المحادثة، أطلع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظيره السعودي على آخر مستجدات مسار المفاوضات، والتقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، والمشاورات التي جرت في هذا الإطار.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية استمرار المشاورات، والحفاظ على القنوات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي، والدفع قدماً بمسار المفاوضات، والتوصل إلى نتائج إيجابية ومستدامة.

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