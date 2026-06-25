بحرية الحرس الثوري: العبور الآمن لمضيق هرمز، ممكن فقط عبر المسارات المعلنة من جانب ايران

وقالت بحرية الحرس الثوري في بيانها واعلانها التحذيري اليوم الخميس ان بعض الجهات اعلنت قبل ساعات ومن دون اطلاع والتنسيق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، عن مسار جديد لتنقل السفن في مضيق هرمز، اذ ان هذا المسار غير مقبول و محفوف بالمخاطر تماما.

واضافت بحرية الحرس الثوري انها تعلن للجميع ان المسار المسموح له الوحيد لعبور مضيق هرمز هو تلك المسارات المعلنة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان تنقل السفن خارج هذه المسارات، امر خطير للغاية ومحظور، ونحذر بالامتناع بجد عن الحركة خارج هذه المسارات المعلنة.

وتابعت ان التنسيق مع القوات البحرية للحرس الثوري لعبور مضيق هرمز الزامي عن طريق القناة 16 وانه سيتم التصدي للسفن المخالفة.

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