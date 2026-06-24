باکستان: استئناف المحادثات الفنیة بین واشنطن وطهران الأسبوع المقبل

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحفي صباح الأربعاء، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد وقمة بحيرة لوسيرن أسهَمتا بشكل فعال في تعزيز الثقة بمسار الحوار والدبلوماسية.

وأكد أندرابي مواصلة بلاده جهود خفض التصعيد لضمان الاستقرار الإقليمي، معربًا عن أمله في أن تمضي المفاوضات قُدمًا نحو اتفاق نهائي وشامل باعتبار الدبلوماسية السبيل الوحيد لتسوية النزاعات.

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