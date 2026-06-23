إیران وسلطنة عُمان تتفقان على تشکیل لجنة مشترکة بشأن مضیق هرمز

وأشارت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" ووزير الخارجية "عباس عراقجي" إلى مسقط ولقائهما السلطان "هيثم بن طارق" ووزير الخارجية العُماني "بدر البوسعيدي"، واكدتا أن "سلطنة عُمان جددت دعمها لـ"مذكرة تفاهم إسلام آباد" الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددة على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق لضمان التنفيذ الناجح لهذه المذكرة".

وجددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، بصفتهما دولتين ساحليتين لمضيق هرمز التأكيد على التزامهما بضمان العبور الآمن عبر هذا الممر المائي وفقا للقواعد ذات الصلة في القانون الدولي؛ مشددتين على سيادتهما وحقوقهما السيادية على المياه الإقليمية الواقعة في مضيق هرمز. كما تبادل الجانبان الآراء، في إطار بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، بشأن القضايا المرتبطة بمضيق هرمز.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول هذا الملف من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الخارجية للتوصل إلى تفاهم بشأن آلية إدارة الملاحة في المضيق مستقبلا، والخدمات المرتبطة بها، وكذلك التكاليف المترتبة على هذه الخدمات، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما اتفقت الدولتان على إجراء مشاورات وحوارات مع الدول الساحلية في المنطقة وسائر الأطراف المعنية؛ مؤكدتين أن جميع الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز يجب أن تراعي بصورة كاملة سيادة وحقوق الدولتين الساحليتين.

وجددت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا ومفتوحا أمام الملاحة الدولية، وشددتا على أهمية مواصلة التعاون لتعزيز سلامة الملاحة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

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