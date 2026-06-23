الرئیس الإیراني وقائد الجيش الباكستاني يؤکدان على توسيع التعاون وتعزيز أمن المنطقة

وبحث الرئيس "بزشكيان"، الذي يزور باكستان على رأس وفد رفيع المستوى، مع الجنرال "عاصم منير" آخر المستجدات الإقليمية، والعلاقات الثنائية، وسبل توسيع التعاون الاستراتيجي بين طهران وإسلام آباد.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان مسار التعاون السياسي والأمني والدفاعي بين البلدين، مؤكدين ضرورة الارتقاء بالتنسيق المشترك في المجال الأمني وتعزيز آليات العمل المشترك بما يخدم استقرار المنطقة.

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