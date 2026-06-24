قاليباف: السلطة القضائية اتخذت خطوات فعّالة لتعزيز الرصيد الاجتماعي

وكتب رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف مساء الثلاثاء في رسالة بمناسبة أسبوع القضاء، موجهة إلى حجة الإسلام غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية: إن حلول أسبوع القضاء، الذي يصادف ذكرى استشهاد بهشتي وسائر الشهداء الذين استشهدوا معه في 28 حزيران/يونيو عام 1981، وتزامنه مع ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، شهيد سبيل الحق والعدل، وشهداء كربلاء الأبرار، يمثل فرصة ثمينة لتكريم الجهود الجليلة التي بذلها النظام القضائي في البلاد.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في رسالته: "مع رحيل إمامنا الشهيد، آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه)، نودع هذا الأسبوع وهذه الأيام، بينما تبقى كلماته البليغة حول ضرورة حماية حقوق الشعب وحزم القضاء نبراسًا لنا".

وأكد في رسالته: "إن هذه المجموعة القيّمة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنظام الإسلامي، وسماحتكم، أحد أبرز القضاة الثوريين والشجعان وصاحب السجل الحافل في التصدي للفاسدين اقتصاديًا، تتولى مسؤولية جسيمة في إقامة العدل، واستعادة الحقوق العامة، ومكافحة الظلم والفساد. وبفضل جهود هذه المجموعة في مرحلة التحول والتميز، اتُخذت خطوات فعّالة لتعزيز ثقة الشعب وتقوية الرصيد الاجتماعي للبلاد".

وفي ختام هذه الرسالة اعرب قاليباف عن استعداده وسائر النواب في مجلس الشورى الإسلامي لمزيد من التعاون مع الجهاز القضائي، داعيا له بالمزيد من التوفيق في تنفيذ أوامر قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله تعالى)، والمزيد من خدمة الشعب الإيراني الكريم على أكمل وجه.

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