سلطان عمان یستقبل قالیباف والوفد المرافق له

ووصل وفدا ايرانيا رفيع المستوى برئاسة قاليباف، سلطنة عمان صباح اليوم، عائدا من زيارة عمل مكثفة الى سويسرا.

وفي لقائه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، جرى استعراض السبل الكفيلة بتوسع العلاقات بين طهران ومسقط، والترتيبات المستقبلية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز.

يذكر انه على امتداد زيارة الوفد الايراني "ميناب 168" لسلطنة عمان، تم تشكيل لجنة مشتركة بهدف اجراء مباحثات حول مضيق هرمز؛ على ان يتم الافصاح بتفاصيل هذا الخبر لاحقا.

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