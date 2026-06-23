الرئیس بزشکیان یصل الى إسلام آباد

وكان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الباكستاني في استقبال الوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الجمهورية فور وصوله إلى مطار نور خان.

وقد حضر مجموعة من المسؤولين الباكستانيين، بالإضافة إلى رضا أميري مقدم، سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى إسلام أباد، حفل استقبال الرئيس الإيراني، والذي تم بثه مباشرة على التلفزيون الوطني وقنوات إخبارية باكستانية أخرى.

و أعد المسؤولون الباكستانيون مراسم في المطار لاستقبال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والترحيب به.

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