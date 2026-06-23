غريب آبادي یعلن عن اتفاق بشأن ترتيبات المحادثات المستقبلية

قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي: "بعد اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد يوم الأحد، والذي استمر حتى صباح الاثنين، عُقدت مناقشات فنية لتحديد آليات تنفيذ مذكرة التفاهم والبيان الصادر في ختام الاجتماع رفيع المستوى، وتم التوصل إلى التفاهمات اللازمة".

وأضاف غريب آبادي: "بناءً على التفاهمات التي تم التوصل إليها، ستُعقد المحادثات المستقبلية تحت إشراف اللجنة رفيعة المستوى وبحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير خارجية بلادنا، والنائب الأول لرئيس الولايات المتحدة، ورئيسي وزراء باكستان وقطر. تقرر أيضاً تشكيل أربع مجموعات عمل: إنهاء العقوبات، والبرنامج النووي، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والمراقبة والتنفيذ.

وصرح رئيس الفريق الفني التفاوضي لبلادنا قائلاً: بناءً على تفاهمات اللجنة رفيعة المستوى والبيان الختامي لمحادثات الليلة الماضية، تقرر أيضاً إنشاء نقطة اتصال بين الدول الأعضاء، ومذكرة تفاهم بشأن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، ووحدة لمنع النزاعات في لبنان بين الدول الأعضاء وباكستان وقطر.

وأضاف غريب آبادي: سيراقب رؤساء الفرق الفنية للدول الأربع أنشطة مجموعات العمل والوحدتين، وسيوجهونها، ويرفعون تقاريرهم إلى اللجنة رفيعة المستوى.

وفي الختام، قال نائب وزير الخارجية لبلادنا: خلال المحادثات الفنية، جرت المتابعات اللازمة لإصدار ترخيص عام لبيع النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، والمنتجات النفطية، وجميع الخدمات ذات الصلة، فضلاً عن التوصل إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن الأصول المجمدة.

وبناءً على ذلك، أصدر الجانب الأمريكي ترخيصًا عامًا لبيع النفط والمنتجات البتروكيماوية، والمنتجات النفطية، والخدمات ذات الصلة، ونُشر الترخيص أيضًا على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

كما تم الاتفاق على التنفيذ الفوري للتفاهمات الموقعة بشأن الإفراج الفوري عن الأموال المجمدة البالغة 12 مليار دولار (مبلغان متساويان بقيمة 6 مليارات دولار لكل منهما).

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